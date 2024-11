AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa’nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti İlçe 8. Olağan Kongresi’ne katılım sağladı. Konuşmasında 3 Kasım 2002’de iktidara gelen AK Parti’nin 22 yıllık sürecini özetleyen Ala, “AK Parti’nin iktidara gelişinin 22. yılındayız. AK Parti’nin iktidara gelmesiyle halkın iradesi muktedir oldu. O gün cumhurbaşkanımızın söylediği gibi hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Siyaset makas değiştirdi, paradigma değişti. Artık siyaset vesayetten kurtuldu ve milletin iradesi idareye hakimiyeti tesis edildi. Sonrasında inanılmaz başarılara imza attık. Her kurum güçlendi, kendi alanındaki işleri yapmaya başladı. Siyaset güçlendi, Türkiye’nin önüne hedefler koydu. Yatırımlar konusunda inanılmaz başarılar sağlandı. Dünyada adından söz ettirilen yatırımlar gerçekleştirildi. Siyasi alanda da Türkiye’nin önünde birikmiş engeller kaldırıldı. Hak ve özgürlükler önündeki engeller kaldırıldı. Siyaset güçlendi ve kurumsallaştırıldı. AK Parti’nin iktidara gelmesi sadece Türkiye için değil, kendi sorumluluk coğrafyasındaki bütün ülkeler için gıpta ile izlenen tecrübeler ortaya konulmasını sağladı. Türkiye bugün gelişmekte olan ülkeler arasında hem siyasetiyle hem ekonomisiyle hem de demokrasisiyle aldığı mesafeler bakımından saygın bir ülkedir. Vatandaşlarımız tarafından 19’dan fazla seçimi kazanarak yoluna devam eden bir hareket haline dönüşmüştür. İlgi ve destekle izlenmektedir. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu bu çerçevede yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu.



“Siyaset kurumları yönetir hale geldi”

AK Parti iktidarı ile birlikte millet iradesinin kurumları yönettiğini ve bu sayede sayısız projelere imza atıldığını söyleyen Ala, “Türkiye’de devletin ağırlığı ve kurumların yönlendirmesi söz konusuydu. AK Parti ile birlikte siyaset devlet kurumlarını yönlendirir hale geldi. Siyaset, millet iradesinin temsilcisidir. Devlet idaresi de siyasi iradenin ortaya koyduğu hedeflere Türkiye’yi taşımak için çalışmaya başladı. Bu bakımdan da savunma sanayisinden hızlı trene, otobanlardan her ile üniversiteye, havaalanlarından nükleer santrale her biri dünya standardında projelere imza atma fırsatı bulduk. Büyük bir ekonomik çöküşün üzerine iktidara gelmişti. 2013’deki son taksiti ödeyerek IMF’nin de Türkiye üzerindeki vesayetine son verdi. Ekonomik, siyasi ve demokrasi alanlarında aldığı mesafeler Türk siyasi tarihinde altın harflerle yazılacak mesafelerdir. Alacağımız mesafelerin garantisi yaptıklarımızdır. Onun için durmak yok yola devam diyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA