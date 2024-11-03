Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Kasım ayında internet üzerinden yapılacak alışverişlerde gerçekleşecek indirim kampanyalarınd mağduriyet yaşanmaması için vatandaşları 'Efsane Kasım'lara karşı uyardı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Kasım ayında internet üzerinden yapılacak alışverişlerde gerçekleşecek indirim kampanyalarında tüketicilerin mağdur olmaması için Reklam Kurulu'nun yakın takipte olacağını duyurdu.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızı ihtiyaçlarını doğru belirleme, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapma, satın alınacak mal veya hizmetin fiyatına dikkat etme, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etme noktasında dikkatli olmaya çağırıyoruz" mesajını verdi.

https://twitter.com/omerbolatTR/status/1853023920326086691