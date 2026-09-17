Küresel petrol ve rafine ürün piyasalarındaki arz sıkıntısı nedeniyle son dönemdeki motorin ve benzin fiyatlarında üst üste zamlar yapılmaya başlandı. Ortadoğu'daki çatışmalar, petrol tesislerine yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol taşımacılığının ciddi şekilde azalması petrol fiyatlarını yukarı çekti. 17 Eylül'de Brent petrol 108 doların üzerinde işlem görürken, piyasalarda arz güvenliği endişelerinin devam etmesine yol açtı.

Bunun yanı sıra Rusya'daki bazı büyük rafinerilerin saldırılar nedeniyle üretimi durdurması veya azaltması da dizel arzını sıkılaştırdı. Reuters, Rusya'nın bazı rafinerilerindeki kesintiler ve ihracat kısıtlamalarının küresel dizel piyasasındaki arzı daha da daralttığını iddia etti.

Uluslararası Enerji Ajansı da 2026'da petrol arzındaki ciddi düşüşün temel nedenleri arasında Ortadoğu'daki çatışmalar ve Körfez bölgesindeki arz kesintilerini gösteriyor. Dünyada tüm dengeleri alt üst eden akaryakıt zamlarına rağmen , bazı ülkelerde mazot bedavaya yakın bir bedelle satılmaya devam ediyor. Bu ülkelerin ciddi anlamda petrol üretimi yapan ülkeler olduğunu söylemek lazım.

Motorinin en ucuz olduğu 10 ülke

170 ülke arasında mazotun en ucuz satan ülke 0.004 dolar ile Venezuela oldu. En ucuz 10 ülke ise şu şekilde sıralandı:

Sıra Ülke Motorin ($/litre)

Venezuela 0,004 $ İran 0,006 $ Libya 0,024 $ Cezayir 0,232 $ Türkmenistan 0,286 $ Kuveyt 0,373 $ Mısır 0,396 $ Angola 0,458 $ Suudi Arabistan 0,477 $ Katar 0,563 $

Bu ülkelerdeki düşük fiyatların önemli nedenleri arasında petrol üreticisi olmaları, akaryakıt fiyatlarının devlet tarafından desteklenmesi ve bazı ülkelerde uygulanan düşük vergi politikaları bulunuyor.

Motorinin en pahalı olduğu 10 ülke

GlobalPetrolPrices verilerinde motorini en yüksek satan 10 ülke ise şu şekilde sıralandı:

Sıra Ülke Motorin ($/litre)

Hong Kong 4,695 $ Danimarka 3,383 $ Malavi 3,143 $ Norveç 3,036 $ Lihtenştayn 2,918 $ İsviçre 2,842 $ Hollanda 2,826 $ Almanya 2,813 $ Singapur 2,808 $ Belçika 2,775 $

GlobalPetrolPrices'ın 14 Eylül tarihli dünya karşılaştırmasında küresel motorin ortalaması litre başına 1,63 dolar olarak veriliyor.

Türkiye kaçıncı sırada?

17 Eylül 2026 tarihlinde gelen yeni zamlar sonrası Türkiye’de motorinin fiyatı 2,08 dolara yükseldi. 14 Eylül tarihinde motorinin en pahalı olduğu 50. Ülke konumunda olan Türkiye, yeni zamlarla 46. Sıraya yükseldiği tahmin ediliyor.