Tüm zamanların en büyük tenorlarından José Carreras, veda turnesi niteliğindeki "The Farewell Tour"un dünya prömiyerinde 20 Eylül’de İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sahne alacak. Vera ve Hammer Müzik Organizasyon işbirliği ile gerçekleşecek gecede müzikseverler bambaşka bir konser deneyimi yaşayacak. José Carreras takipçilerinin bu özel konsere rahat erişimi için Biletinial’a özel bir kampanya ile 6,7 ve 8 Eylül tarihlerinde yüzde 50 indirimli olarak satışa sunulacak.

Tüm zamanların en büyük tenorlarından José Carreras, jübilesi olan "The Farewell Tour"un dünya prömiyerinde 20 Eylül’de İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sahne alacak. Vera ve Hammer Müzik Organizasyon işbirliği ile gerçekleşecek gecede, dinleyicileri çok farklı bir konser deneyimi bekliyor.

José Carreras’ın bu özel konserine takipçilerinin dana rahat erişimi için Biletinial’a özel bir kampanya ile 6,7 ve 8 Eylül tarihlerinde biletler yüzde 50 indirimli olarak satışa sunulacak. Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinal’a özelinde gerçekleştirilecek kampanya kapsamındaki indirim tüm kategorilerde geçerli olacak.

José Carreras’ın veda gecesinde ünlü tenora hayatının ve parlak kariyerinin en önemli anlarıyla bezeli bir görsel şov eşlik edecek.

Amerikalı tenor Mario Lanza’ya hayranlığıyla müziğe ilgi duyan ve amatör bir bariton olan dedesi Salvador Coll’un desteğiyle 6 yaşında piyano ve ses eğitimi alarak müzik hayatına "merhaba" diyen Jose Carreras, 8 yaşında konservatuvara adım attı. Ünlü tenor ilk sahnesini 11 yaşında Gran Teatre Del Liceu’da almış. 1970’te Nabucco ve Lucrezia Borgia ile yaptığı çalışmalarla ses getiren Jose Carreras, 1971 yılında Parma’nın en prestijli yarışmalarından Voci Verdiane’yi kazandı.

İlk kez İtalya’da sahne alarak müzik kariyerinde hızla ilerleyen Carreras, bu performansın ardından New York, San Francisco, Londra başta olmak üzere pek çok şehirde ünlü sopranolarla sahne alarak kısa sürede dünyaca kazandı. Kariyerinin en muhteşem performansına Placido Domingo ve Luciano Pavarotti ile sahneye taşıdıkları "3 Tenors" konserleriyle yükselen Carreras, bu konserlerde yaklaşık 2 milyon seyirci tarafından izlendi.