Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında ardı ardına iki depremin yaşandığını duyurdu.

İlk deprem, saat 07.56'da, Karaburun'a 50.17 kilometre uzaklıkta, yerin 9.74 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti. Ardından sadece bir dakika sonra, aynı bölgede, saat 07.57'de, 45.60 kilometre uzaklıkta ve yerin 7 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremlerin şehir merkezinde hissedilmediği belirtildi.