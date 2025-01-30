Düzenlediği etkinliklerle şehrin kültür sanat hayatına yön veren İnegöl Belediyesi, Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosunu sanatseverlerle buluşturdu. Geleceğin sanatçı adaylarından oluşan koro, Ege yöresi Esintileri konserinde seslendirdikleri eserlerle kulakların pasını sildi.

KORO PERFORMANSIYLA TAM NOT ALDI

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde Çarşamba akşamı 20.00’da başlayan konserde, Şef Rıdvan Sayın yönetimindeki koro Ege türküleriyle seyirci karşısına çıktı. Solo ve koro eserlerle salonu dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatan Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, performansıyla İnegöllülerden tam not aldı.

Konseri izleyenler arasında Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger de vardı. İlçe halkının da yoğun ilgi gösterdiği konser sonunda sahneye çıkan Dülger, sergiledikleri performans için koroyu tebrik etti. Belediye Başkanı Alper Taban’ın selamlarını ileterek salonu dolduran vatandaşlara da teşekkür eden Dülger, keyifli bir akşam yaşadıklarını ifade etti. Daha sonra koro adına Şef Rıdvan Sayın’a gecenin anısına hediye takdimi yapıldı.