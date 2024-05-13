Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği’nin yeni döneminde ilk encümen toplantısı Başkan Ali Kemal Deveciler liderliğinde gerçekleşti.

Yapılan seçimlerde Birliğin Encümen Üyesi olarak seçilen; Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Didim Belediye Başkanı Hatica Gençay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kaynaş ve Birlik Başkanı Ali Kemal Deveciler ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

Çevreci Belediyecilik anlayışı ile yapılması gerekenlerin değerlendirildiği görüşmede kararlar alındı.

Yapılan toplantının ardından Birlik Başkanı Ali Kemal Deveciler; “Yeni dönemin tüm belediyeler için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, çevreci belediyecilik adına tüm üye belediyelerimiz ile birlikte ortak bir çalışma programı çerçevesinde buluşarak projelerimizi durmadan geliştirerek çevreci belediyecilik kapsamında çalışmaya devam edeceğiz” dedi.