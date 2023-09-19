Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - eteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 20°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 14°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 5°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 5°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 17°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 14°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 25°C

Parçalı çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 4°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 14°C, 30°C

Az bulutlu

VAN 9°C, 23°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’de fırtına, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde yer yer 8; Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan yarın(Salı) öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 m ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerine kadar 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan yarın(Salı) öğle saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğudan, yarın(Salı) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75, Görüş: İyi.