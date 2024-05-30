Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi’nin 4 lisans programı daha Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından 2023-2024 döneminde yapılan değerlendirme sonucunda 3+2 yıllık süre ile akredite edilmeye hak kazandı.

EPDAD’ın Lisans Programlarının Değerlendirilmesi ve Akreditasyonunda Kullanılacak Standartlarına göre yapılan değerlendirme sonunda, BUÜ Eğitim Fakültesindeki 4 lisans programına ek olarak 4 lisans programı daha 3+2 yıllığına akredite edilmesine karar verildi. Buna göre Eğitim FakültesininSınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Resim İş Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği lisans programları 2029 yılına kadar akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Eğitim Fakültesi akredite edilen 8 programıyla önemli bir başarıya imza attı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve akademisyenleri ağırlayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, alınan başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. Üniversitede topyekün bir kalite hamlesi başlattıklarına vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kısa süre içerisinde önemli mesafeler kat ettiklerini açıkladı. Başarı için çalışmanın ve azmin gerekli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yılmaz; “Kalite konusunda zirveyi yakalamak çok önemli. Ancak daha zor olan, o zirvede kalabilmek. Eğitim Fakültemiz de bu anlamda akredite olmamış diğer birimlerimize örnek olacak bir sonuç elde etti. Başarıda emeği bulunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Akreditasyon belgelendirme süreci diğer bölüm ve fakültelerimizde de devam ediyor. Onlardan da yakın zamanda güzel haberler alacağımıza inanıyorum” dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni de, “Bu özverili yolculukta sürecin en başından itibaren Fakültemize destek veren Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’a, akreditasyon komisyonlarında 2 yıl süresince yoğun emek verip çalışarak öz değerlendirme raporlarını yazan ve gerekli hazırlıkları yapan akreditasyon komisyonu üyelerine, fakültemiz yönetimine, bölüm ve anabilim dalı başkanlarına, sürece destek veren öğretim elemanlarına, sevgili öğrencilerimize, uygulama okullarımızın idarecilerine, uygulama öğretmenlerimize ve emeği geçen fakültemizin tüm personeline ve EPDAD’ın değerli yöneticileri ve değerlendiricilerine süreçteki katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Akredite edilen program sayımızı 8’e yükseltmiş olduk. Elde edilen bu başarının kalite yolculuğunda Fakültemizi daha nice başarılara taşıması dileğiyle yükseköğretim sistemimize, üniversitemize, fakültemize ve bölümlerimize hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, konuşmaların ardından alınan akreditasyon belgelerini ilgili bölüm yöneticilerine teslim etti.

EPDAD tarafından 2023-2024 döneminde akredite edilen lisans programları ile ilgili detaylı bilgiye https://epdad.org.tr/icerik/akredite-edilen-programlar linkinden ulaşılabilir.