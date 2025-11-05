Erenler Belediyesi, eğitime verdiği desteği sürdürmeye devam ediyor. Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy ile birlikte imzaladığı protokol çerçevesinde, öğrencilerin okul harçlığı ihtiyacına katkı sağlayan Kantin Kart Projesi’nin ilçe de yayılarak devam edeceğini açıkladı. Başkan Şenol Dinç, eğitimin toplumun en önemli yatırımı olduğuna dikkat çekerek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yanında olmaya, onların eğitim hayatına destek olmaya devam edeceğiz. Kantin Kart Projesi ile öğrencilerimize küçük ama anlamlı bir katkı sunuyoruz. Bizim en büyük yatırımımız, geleceğimiz olan çocuklarımızdır. Onların mutluluğu, başarısı ve geleceğe güvenle bakabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi çoğaltmaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

Erenler Belediyesi’nin bu duyarlı adımı, hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Kantin Kart Projesi’nin önümüzdeki yıllarda daha fazla öğrenciye ulaşması hedefleniyor.