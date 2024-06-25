İzmit Meslek Edindirme Kurslarında eğitim alan şan kursu öğrencileri, yıl sonu performanslarını mini konserle sergiledi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile hayata geçirilen İzmit Meslek Edindirme Kurslarında (İZMEK) eğitim alan kursiyerler bir yılı daha tamamladı. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından şan kursu öğrencileri yıl sonu performanslarını mini konserle sergiledi. Programa İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, İzmit Halk Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kaygusuz ve kursiyerlerin yakınları katıldı. Şan usta öğreticisi Eda Melis Sural eşliğinde performans sergileyen gruba klavyede piyano eğitmeni Çetin Demirci ve çeşitli müzik kurslarında eğitim alan öğrenciler eşlik etti.