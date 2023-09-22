Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Filiz Sivrikoz, oturduğu evin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edildi. Eşyalarını topladıktan sonra yeni bir ev bulan Sivrikoz, evine yerleşmek için hazırlandığında, dairenin başka bir kiracıya verildiğini öğrenince sokakta kaldı.

1993 yılında eşini kaybeden ve çocuğu olmayan Sivrikoz, daha önce Sırameşeler Mahallesi'nde kirada yaşadığını, ancak bina dayanıklılığı sorunları nedeniyle oradan ayrıldığını dile getirdi. Son olarak 4 bin lira karşılığında kiraladığı yeni evin eşyalarını taşıdığında, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Daire, başka bir kiracıya kiralanmıştı ve Sivrikoz, eşyalarıyla birlikte sokakta kalmıştı.

Çaresizlik içinde konuşan Sivrikoz, "Artık nereye gidebilirim ki? Ne yapabilirim? Çocuğum yok, sosyal güvencem yok, evim yok, nereye gidebilirim ki? Üstelik sağlık sorunlarım da var, yürümekte güçlük çekiyorum. Tek dileğim, bir yuva bulmam için yardım edilsin. Başka hiçbir şey istemiyorum" dedi.