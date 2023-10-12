Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı Avrupa’da ki ilk sınavına 15 Ekim Pazar günü çıkıyor. EHF European Cup 2. Tur mücadelesinde Norveç temsilcisi Runar Sandejford ile karşılaşacak Büyükşehir hentbol, turun ilk mücadelesini deplasmanda oynayacak. Türkiye saati ile saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Büyükşehir, rövanş maçı öncesi avantajlı skor elde etmek isteyecek. Geçen yıl European Cup’ta yarı final oynayan ve turnuvanın favorileri arasında gösterilen Runar ile Büyükşehir eşleşmesinin rövanş maçı ise 22 Ekim Pazar günü saat 18.00’da Sakarya’da oynanacak. İlk Avrupa mücadelesine çıkacak Büyükşehir Hentbol takımı tam kadro antrenmanlarına devam ediyor. Hazırlıklarına tam gaz devam eden Büyükşehir’de daha önce Avrupa’da ve Avrupa kupalarında oynayan tecrübeli isimler karşılaşma için değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce Finlandiya ve Romanya’da takımlarında ülkemizde ise yıllarca Beşiktaş’ta forma giyen tecrübeli oyun kurucu Onur Ersin, “Öncelikle her şeyden önce bir deplasman takımı gibi oynamayı gerektiğimizi düşünüyorum. Hentbol da gerçekten Norveç çok ekol ülkelerden biri. Rakibimizde bu ekolde, çabuklukta, hızda oynayabilecek ve oyun temposuna ulaşabilecek özel oyunculara sahip bir takım. Onlara karşılık verebilecek kadar sakin, bulduğumuz her fırsatı da gole çevirerek başarı elde etmek istiyoruz. Avrupa kupalarıyla ligimiz arasında tempo ve ritim farkı var. Avrupa’da savunma sertlikleri savunma alışkanlıkları bizden daha yüksek. Çok daha hızlı oyun oynanıyor, hiçbir şekilde oyun temposu kaybolmuyor. Bizde bu tempoya ayak uydurup başarılı sonuçlar elde etmek istiyoruz” dedi.

Yıllarca farklı Avrupa ülkelerinde Avrupa Kupası maçlarına çıkan Büyükşehir’in 33 yaşındaki tecrübeli Alman oyun kurucu Joel Huesmann ise, “Tecrübeli bir takımla oynayacağız. Daha önce Hollanda’da yarı final oynamıştım. Avrupa’da maçlar daha zor ancak Türkiye Ligi ile arasında bariz farklar yok. Ligimizde de kaliteli takımlar mevcut ve organizasyon gayet güzel ilerliyor. Hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Farklı bir maç olacak. Hedefimiz avantajlı skor elde etmek” diye konuştu.