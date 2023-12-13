Süreç hızla devam ederken belirlenen tarihe kadar ehliyetini yenilemeyenlere ceza ve iptal uyarısı geldi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 1 Ocak 2016 tarihinden önceki ehliyetlerin değişimi için tanınan sürenin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 sene uzatıldığını belirtmişti.

1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Trafik yönetmeliğinin geçici 10. Maddesi ‘ 2.918 sayılı kanuna göre ve Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten verilmiş olan belgelerin değiştirilmesi işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır. Bu süreç gerekirse İçişleri Bakanlığı tarafından uzatılabilir.’ Hükmündedir.

Dünyada ve ülkemizde bu kapsamda 2020-2022 yılları arasında Vatandaşlarımızın pandemi nedeniyle başvuru yapamadıkları için eski tip ehliyetlerin değişim süresi 31 Aralık 2022 tarihinden bakanlığımızca 2 yıl uzatılmıştır” denildi.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMLERİNİN SON TARİHİ NE?

Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen süre 2 sene uzatıldı. 31 Aralık 2024’e kadar eski tip ehliyet kullananlar ehliyetlerini değiştirebilecek.