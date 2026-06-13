Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir sürücü ehliyeti olmadığı nedeniyle 200 binlik cezadan kaçamadı.

Kaza; Bilecik-Çakırpınar Köy karayolu, Pelitözü Göledi yolunda meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki 11 EK 667 plakalı araç sürücüsü M.Ç. çift taraflı bir yaralamalı trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri M.Ç.'ya 'Karayolları Kanununda Belirtilen Yetkililerce Sürücü Belgesi Geri Alındığı Halde Araç Kullanmak' ihlalinden 200 bin TL'lik cezai işlem uyguladı.