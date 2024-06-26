Kafkasspor Kulübünün talebinin üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sanayi Sahasında ki bakım ve yenileme çalışmaları hızlandı.

Kafkasspor Başkanı Celal Ter, geçtiğimiz aylarda AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ile görüşmüş, Sanayi Sahasının profesyonel liglere uygun hale getirilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan çeşitli taleplerde bulunmuştu.



Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Sanayi Sahasında yeni soyunma odaları, ek tribünler ve saha için bakım çalışmaları için Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 7 milyon 980 bin TL ödenek çıkarıldı.

Eş zamanlı başlayan çalışmalar kapsamında ilk etapta suni çimlerin bakımları tamamlandı.



Bir süre önce beton dökülen tribün bölgelerine ise karşılıklı olarak yeni tribün montajlarına başlandı. Diğer yandan ise futbolcu ve hakemlerin yararlanacağı soyunma odaları ve doping odalarının yapımına ise başlandı.



Sahadaki mevcut tribünlere ilaveten ek 150 kişilik tribün, yine misafir takımın yer aldığı karşı taraftaki tribünün yanına ev sahibi ekibin taraftarları için 384 kişilik ek tribün Haziran ayı sonuna kadar tamamlanacak. Ayrıca 1 Adet 88 m2 2'li Soyunma Odasının yapımının ise Temmuz ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.