İnegöl Belediye Meclisi, Ekim ayı birinci oturumu için Çarşamba günü toplandı. 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

İnegöl Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı 4 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirildi. 10 gündem maddesi ile bir takrir olmak üzere toplam 11 konunun görüşülerek karar bağlandığı meclis toplantısı, Eylül ayı faaliyetlerinin sunumuyla başladı.

ŞEHRİMİZDE ÇOK KIYMETLİ BİR FUAR BAŞLADI

Ardından Belediye Başkanı Alper Taban gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan Taban, 49. MODEF Expo Fuarından söz ederek; “Çok kıymetli bir fuar başladı. Şehrimizle iftihar ettiğimiz 49. MODEF Expo İnegöl Mobilya Fuarını gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımızla da görüşmelerimizde güzel bir fuar olduğunu ifade ediyorlar. Bereketli olmasını diliyorum ben de. Şehrimizin en önemli markalarından biri mobilya. Kıymetli mobilyacılarımızı ve tüm emekçilerimizi de kutluyorum” dedi.

TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUZ

Ankara’da yaşanan bombalı saldırı girişimine de değinen Alper Taban, “Geçtiğimiz Pazar günü İçişleri Bakanlığımızın önünde bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Burada biz bu saldırıyı lanetlediğimiz gibi aynı zamanda yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin farklı şehirlerinde de sel felaketleri yaşanıyor. Bunlardan dolayı da geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum” ifadelerinde bulundu.

PERFORMANS PROGRAMI 2. OTURUMDA GÖRÜŞÜLECEK

Konuşma sonrası gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 8. Maddesinde İnegöl Belediyesi 2024 yılı performans programı ele alındı. Performans programının komisyonda görüşülerek 2. Oturumda yeniden meclise gelmesi konusu oy birliği ile kabul edildi. Meclisin 10 ve 11’inci maddelerinde ise 15 Ekim’de yapılacak Tarımı Sultanları Bilgi Yarışması ile Cuma akşamı başlayacak Aile Okulu eğitim programlarının sınavında dereceye giren çiftlere verilecek ödüller oylanarak karara bağlandı.

Murat Avcı