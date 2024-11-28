Edremit Ticaret Odası’nda (ETO) Ekmek Fiyat Tespit Komistonu toplantısı gerçekleşti.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleşen toplantıda, ekmek fiyatlarının hem üreticilerin hem de tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde adil bir şekilde belirlenmesi için kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya, Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğünden Gıda ve Yem Şube Müdürü Ayhan Aydınol, Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Odası Başkanı Aykut Dürüst, Edremit Ticaret Odası temsilcisi Servet Karaman, Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden Emin Deniz ve ETO Genel Sekreteri Recep Akgün katıldı.