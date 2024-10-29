Babuşcu, elektrik tarifelerinde olduğu gibi, doğal gazda da kademeli tarife için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Enerji yönetimi, şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerinden abonelerin tüketim verilerini, öngörülen kademelere ayırarak göndermelerini istedi. Bu kapsamda, abonelerin tüketim miktarları örneğin, 100-200 metreküp, 200-400 metreküp gibi farklı kademelere sınıflandırılacak.

Yeni yıl itibarıyla, yıllık belirli bir tüketimi aşan ve gelir düzeyi yüksek aboneler için sübvansiyonun sona ereceği ifade ediliyor. Bu gruptaki abonelerin, kullandıkları gazın bedelini tam olarak ödeyecekleri bildirildi.

Ancak, sübvansiyonsuz gazın verileceği tüketim sınırının henüz netleşmediği ve bu konuda bir karar alınmadığı vurgulanıyor. Yüksek tüketim yapan ve üst gelir grubuna ait aboneler için sınır değerlerin belirleneceği ve önümüzdeki günlerde ilan edileceği öngörülüyor.