İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma sebebiyle gözaltına alınan B.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.