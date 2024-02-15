MALZEME LİSTESİ: 1 pırasa 2 havuç 1 patates 1 su bardağı et suyu zeytinyağı tuz su TERBİYESİ İÇİN: 1 kase yoğurt 1 limon 2 çorba kaşığı un su ÜZERİ İÇİN: 1 çorba kaşığı tereyağı toz kırmızı biber HAZIRLANIŞI: Patatesi ve havucu soyuyoruz ve küçük küp şeklinde doğruyoruz. Pırasayı da minik minik doğruyoruz. Tencereye zeytinyağı döküyoruz. Havucu koyup soteliyoruz, patatesi ve pırasayı sırayla koyup kavuruyoruz. Tüm sebzeler kavrulunca sıcak suyunu döküyoruz. Tuzunu atıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Kaynayınca et suyunu da döküyoruz, pişirmeye devam ediyoruz. Terbiyesi için, yoğurdu ve unu karıştırma kabına koyuyoruz. Limonunu sıkıyoruz, biraz soğuk su döküp çırpma teliyle karıştırıyoruz. Sıcak su koyuyoruz, bir yandan da hızlıca karıştırıyoruz. Terbiyeyi tencereye eklerken hızlıca karıştırmaya devam ediyoruz. Tekrar pişmeye bırakıyoruz. Çorbayı servis tabağına döküyoruz. Küçük bir tavada tereyağını eritiyoruz. İçine toz kırmızı biber atıp kızartıyoruz. Çorbanın üzerine dökerek servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi