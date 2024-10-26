İspanya La Liga’nın 11. haftasındaki El Clasico’da Barcelona, Real Madrid’i 4-0 mağlup etti.

La Liga’nın 11. haftasında Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu’da karşı karşıya geldi. Oldukça tempolu geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da iki takımın mücadelesi nefes keserken, Barcelona 54 ve 56. dakikalarda Robert Lewandowski’nin golleriyle 2-0 öne geçti. Lewandowski’nin 66. dakikada bir şutu da direğe takıldı. Barça, 77. dakikada Lamine Yamal ile farkı 3’e çıkardı. 84. dakikada Raphinha’nın golüyle Barcelona sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Öte yandan Yamal, El Clasico’da gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. Mücadeleye yedek başlayan milli oyuncu Arda Güler ise forma şansı bulamadı.