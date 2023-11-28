Elektrik abonelerini ilgilendiren kapsamlı bir karar alındı. Yeni bir döneme adım katılarak elektrik sayaçları akıllı modellerle değiştirilecek. Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan kararla akıllı sayaç sistemine geçiş yapılacak. Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) ile elektrik dağıtım sistemine bağlı tüm sayaçlar, merkezi yazılım ile entegre bir şekilde çalışacak. İki yönlü haberleşme ile tüketim verileri doğrulanacak ve saklanabilecek. MASS sistemi, modem, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolü, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulamasından oluşacak. Mevcut sayaçların akıllı sayaçlarla değiştirilme süreci, dağıtım lisansına sahip tüzel kişilerin sorumluluğunda olacak.

Mobil Uygulama Üzerinden Takip Edilebilecek!

MASS sistemi ile birlikte Elektrik Dağıtım şirketleri, cep telefonları ve diğer cihazlar gibi tüm ekipmanları mobil uygulamada entegre edecek. Mobil uygulama üzerinden aboneler, günlük ve aylık ortalama elektrik tüketimlerini takip edebilecek. Aşırı tüketim durumlarında kaçak elektrik kullanımına karşı uyarılar yapılacak ve abonelerin tüketimi sınırlandırılabilecek. Sınır aşımı durumunda kullanıcılara uyarı gönderilirken benzer tüketim profilindeki diğer kullanıcılarla karşılaştırmalar da yapılacak.