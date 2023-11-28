Migros gibi köklü bir gıda zincirinin yaptığı akıl almaz satış eylemi, müşteriler tarafından tepki çekti. İstanbul'daki Migros marketlerinde manav bölümünde son kullanma tarihi yaklaşan çürümüş ürünlerin çöpe atılmayıp zarar edilmemesi adına yarı fiyatına yoksul insanlara satıldığına dair elde edilen skandal görüntüler, görenleri hayrete düşürdü. Süpermarketlerin, çürümeye yüz tutan ürünlerden dahi kar elde etme çabası gündemi sarsarken İstanbul'da bir vatandaşın kaydedip medyada yayınladığı o görüntüler, şaşkınlık yarattı.

Çürümüş Meyvelere Etiket Basılması Pes Artık Dedirtti!

Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan Migros, halkın sağlığını hiçe sayıp çürümüş meyveleri reyonlarda satışa sunma çabası içinde. Etik olmayan bu davranış ile çöpe atılmadan önce bu ürünleri satmaya çalışan süpermarket, etiketlerin üzerine bir de indirimli ve normal fiyatlarını basarak durumu gizlemeye çalışmış. Bu durum tepki gösteren vatandaşlar tarafından ‘pes artık, vicdanınız kurusun’ yorumlarına sebep olmuştur.