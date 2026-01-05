Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta faaliyet gösteren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), geçtiğimiz yıl uydu ve uzay teknolojileri şirketi Plan-S ile iş birliği yaparak elektrik şebekeleri ve aydınlatmalarda oluşabilecek arızaları uydu üzerinden takip edebileceği bir sistemi devreye aldı. Proje kapsamında Afyonkarahisar’daki kırsal bir bölgede yapılan pilot uygulamada başarılı sonuçlar elde edildi. Projenin ikinci fazında ise bu kez bir köydeki tüm abonelerin sayaçları uydu üzerinden okunmaya başlandı.

Sayaç verileri modem aracılığıyla uyduya iletiliyor

Proje kapsamında iklimi nedeniyle "Eskişehir’in Akdeniz’i" olarak bilinen, seracılık ve tarım faaliyetleriyle öne çıkan Sarıcakaya ilçesinin kırsal bir bölgesi pilot alan olarak belirlendi. Bölgedeki abonelerin sayaçlarına, elektrik kullanımı gerektirmeyen ve uzun ömürlü pillerle çalışan modemler takıldı. Plan-S uyduları bu modemler üzerinden günde 2 ila 3 kez veri alıyor. Veriler sayaçlardan otomatik olarak okunduğu için görevlilerin Eskişehir şehir merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki bölgeye gitmesine gerek kalmıyor. Özellikle kış aylarında ulaşımın zorlaştığı düşünüldüğünde yeni sistem iş güvenliği açısından da önemli bir avantaj sağlıyor. Araç kullanımının azalmasıyla birlikte karbon ayak izi de düşürülüyor. Proje kapsamında sayaçlara takılan modemler ve yürütülen çalışmaların maliyeti abonelere yansıtılmıyor.

Proje 5 ile yayılacak

OEDAŞ’ın hizmet verdiği beş ilde benzer özellikte bölgeler belirlenerek test çalışmalarına başlandı. Projenin ilerleyen aşamalarında, ekipler uydu üzerinden arızayı tespit ederek hızlı şekilde müdahale edebilecek. Sistem, herhangi bir afet durumunda da GSM şebekesinden bağımsız çalıştığı için iletişime katkı sağlayabilecek.

Yalçın: "Akıllı, çevreci ve güvenli sistemler geliştiriyoruz"

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Enerji altyapısında dijitalleşme ve sürdürülebilirlik artık birbirini tamamlayan iki öncelik haline geldi. Biz de OEDAŞ olarak, uydu teknolojilerini elektrik dağıtım süreçlerimize entegre ederek hem hizmet kalitemizi hem de erişilebilirliğimizi artıran yenilikçi bir adım attık. Bu proje, teknolojiyi destekleyici bir unsur olmanın ötesine taşıyarak işimizin merkezine yerleştirdiğimiz yaklaşımın güncel bir örneğini oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde de enerji dağıtımında daha akıllı, çevreci ve güvenli sistemler geliştirmeyi sürdüreceğiz."

Gümüşay: "Enerji altyapısının dijital dönüşümüne katkı sağlayan bir model"

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay ise "OEDAŞ ile gerçekleştirdiğimiz bu proje, uydu tabanlı IoT haberleşme teknolojilerinin artık bir gelecek vizyonu olmaktan çıkıp sahada somut değer üreten bir altyapı çözümüne dönüştüğünün en net göstergesi. Sayaçların uydularımız üzerinden okunması; erişimi güç, GSM kapsamasının zayıf olduğu bölgelerde dahi enerji dağıtım süreçlerinin daha kesintisiz, verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilebileceğini ortaya koyuyor. Bu iş birliğini, ülkemizin enerji altyapısının dijital dönüşümüne katkı sağlayan ve karbon ayak izini azaltan ölçeklenebilir bir model olarak görüyoruz" dedi.