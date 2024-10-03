İnegöl’de motosikletiyle kırmızı ışıkta beklerken elindeki çöpü yere atmayarak cebine koyan İnegöl Belediyesi meclisi tarafından ödüllendirildi.

İnegöl Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında, 11 gündem ve 1 ilave gündem maddesi görüşüldü. Toplantı öncesinde İnegöllü Enes Kaya isimli genç, meclis salonunda misafir edilerek çevre kirliliğine dair duyarlı davranışı sebebiyle ödüllendirildi. İlçe merkezinde motosikletiyle seyir halindeyken kırmızı ışıkta durduğu sırada elindeki çöpü yere atmak yerine cebine koyan genç, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından ödüllendirildi. Meclis toplantısına davet edilen Kaya’ya teşekkür edilip motosiklet kaskı hediye edildi.

Meclis toplantısı açılışında Enes Kaya’ya kask hediye eden Belediye Başkanı Alper Taban, “Geçtiğimiz günlerde kendisiyle ilgili bir paylaşım yapmıştık. Kendisi kuryelik yapıyor ve motoruyla seyir halindeyken ışıklarda elindeki çöpünü yere atmayıp cebine koyarak güzel bir harekette bulundu. Farkındalığı arttırıcı, teşvik edici bir davranış oldu. Ben bu duyarlılığından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu konuda denetimler yapıyoruz, kontroller yapıyoruz, çevreyi kirletenlere cezalar tahsis ediyoruz. Ancak bu duyarlı yaklaşımları gördükçe de ben mutlu oluyorum. Bu iş Allah’ın izniyle olacak. Kirletmeyen bir toplumla süreci çok daha güzel noktalara getireceğimizi ben görüyorum. Enes’e de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Enes Kaya isimli genç ise o an tamamen içgüdüsel olarak çöpünü cebine koyduğunu, normalde de yere çöp atan biri olmadığını ifade ederek, “Başkanımızın temizlik konusundaki duyarlılığını biliyordum. Ben de o an elimdeki çöpü cebime koydum. Kask hediyesi için de Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kaskım kırılmıştı, yenisini alacaktım” dedi.