Ellerde uyuşma, elinizde veya parmaklarınızda bir his kaybı veya his kaybı olduğunu tanımlar. Çoğu zaman, el uyuşması, iğnelenme hissi, yanma veya karıncalanma hissi gibi diğer değişikliklerle birlikte olabilir. Kolunuz, eliniz veya parmaklarınız hantal veya zayıf hissedebilir. Bir yandan tek bir sinir boyunca uyuşma meydana gelebilir veya her iki elimde simetrik olarak oluşabilir.

El uyuşması genellikle sinirlerden birinin veya kolunuzdaki ve bileklerdeki sinirlerden birinin hasarı, tahrişi veya sıkışmasından kaynaklanır.

Diyabet gibi periferal sinirleri etkileyen hastalıklar da uyuşukluğa neden olabilir, ancak diyabetle benzer semptomlar genellikle ayaklarınızda ortaya çıkar.

Çok nadir durumlarda, beyninizdeki veya omuriliğinizdeki sorunlardan kaynaklanan uyuşukluklara neden olabilir, ancak bu tür durumlarda kol veya el zayıflığı veya işlev kaybı da oluşur. Yalnız uyuşma sadece inme veya tümörler gibi potansiyel olarak yaşamı tehdit eden hastalıklar ile nadiren ilişkilidir.

Uyuşukluğunuzun sebebini teşhis etmek için doktorunuz belirtileriniz hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyacaktır. Uygun tedaviye başlanmadan önce nedeni doğrulamak için çeşitli testler gerekebilir.

Ellerde uyuşma nedenleri arasında şunlar bulunur?

Alkol kullanım bozukluğu (Alkolizm)

Amiloidoz (organlarınızda anormal proteinlerin birikmesi)

Brakiyal pleksus yaralanması

Karpal tünel Sendromu

Servikal spondiloz

Kübik tünel sendromu

Ganglion kisti

Guillain-Barre sendromu

HIV / AIDS

Lyme hastalığı

Çoklu skleroz

Sinir sisteminin paraneoplastik sendromları

Periferik nöropati

Raynaud hastalığı

Kemoterapi ilaçlarının yan etkileri

Sjögren sendromu

Omurilik yaralanması

inme

Frengi

2 tip diyabet

Ulnar sinir sıkışması

Vaskülit (kan damarı iltihabı)

Vitamin B-12 eksikliği

El uyuşmalarının nedenini belirlemek önemlidir. Uyuşma devam ederse veya vücudunuzun diğer bölümlerine yayılıyorsa, bir değerlendirme için doktorunuza danışın.