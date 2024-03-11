Ellerde uyuşma, elinizde veya parmaklarınızda bir his kaybı veya his kaybı olduğunu tanımlar. Çoğu zaman, el uyuşması, iğnelenme hissi, yanma veya karıncalanma hissi gibi diğer değişikliklerle birlikte olabilir. Kolunuz, eliniz veya parmaklarınız hantal veya zayıf hissedebilir. Bir yandan tek bir sinir boyunca uyuşma meydana gelebilir veya her iki elimde simetrik olarak oluşabilir.
El uyuşması genellikle sinirlerden birinin veya kolunuzdaki ve bileklerdeki sinirlerden birinin hasarı, tahrişi veya sıkışmasından kaynaklanır.
Diyabet gibi periferal sinirleri etkileyen hastalıklar da uyuşukluğa neden olabilir, ancak diyabetle benzer semptomlar genellikle ayaklarınızda ortaya çıkar.
Çok nadir durumlarda, beyninizdeki veya omuriliğinizdeki sorunlardan kaynaklanan uyuşukluklara neden olabilir, ancak bu tür durumlarda kol veya el zayıflığı veya işlev kaybı da oluşur. Yalnız uyuşma sadece inme veya tümörler gibi potansiyel olarak yaşamı tehdit eden hastalıklar ile nadiren ilişkilidir.
Uyuşukluğunuzun sebebini teşhis etmek için doktorunuz belirtileriniz hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyacaktır. Uygun tedaviye başlanmadan önce nedeni doğrulamak için çeşitli testler gerekebilir.
Ellerde uyuşma nedenleri arasında şunlar bulunur?
- Alkol kullanım bozukluğu (Alkolizm)
- Amiloidoz (organlarınızda anormal proteinlerin birikmesi)
- Brakiyal pleksus yaralanması
- Karpal tünel Sendromu
- Servikal spondiloz
- Kübik tünel sendromu
- Ganglion kisti
- Guillain-Barre sendromu
- HIV / AIDS
- Lyme hastalığı
- Çoklu skleroz
- Sinir sisteminin paraneoplastik sendromları
- Periferik nöropati
- Raynaud hastalığı
- Kemoterapi ilaçlarının yan etkileri
- Sjögren sendromu
- Omurilik yaralanması
- inme
- Frengi
- 2 tip diyabet
- Ulnar sinir sıkışması
- Vaskülit (kan damarı iltihabı)
- Vitamin B-12 eksikliği
El uyuşmalarının nedenini belirlemek önemlidir. Uyuşma devam ederse veya vücudunuzun diğer bölümlerine yayılıyorsa, bir değerlendirme için doktorunuza danışın.