Diyet Elmalı tart yapmak için gereken malzemeler

1,5 bardak yulaf ile

¼ bardak çavdar unu

1 ç.k kadar tarçın

1 t.k keten tohumu

1/4 ç.k himalaya tuzu

½ bardak Hindistan cevizi yağı (dolapta bekletilmiş tere yağı kıvamında ve organik marketlerden ya da online temin edebilirsiniz)

2 y.k hurma şurubu ve ¼ bardak elma püresi

Tartın içi için gereken malzemeler

2 adet orta boy elma (ekşi olmamasın)

3 y.k hurma şurubu ve

2 y.k kadar yulaf unu

1 ç.k vanilya özü

½ ç.k tarçın ile

¼ ç.k muskat

¼ ç.b kuru üzüm (2 saat suda bekletilmiş olsun)

½ s.b kadar yarı kırılmış ceviz içi

Yapılışı:

Öncelikle yulafları mutfak robotundan un haline gelecek şekilde kadar geçirin. Ardından elde ettiğiniz yulaf ununa keten tohumu ve tarçın, himalaya tuzu, çavdar ununu ekleyip iyice iç içe karışmasını sağlayın. Daha sonra sırasıyla, hurma şurubu ile elma püresi ve Hindistan cevizi yağını ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar hamuru yoğurun ve ardından streç filme sarıp dolapta 30-45 dakika dinlenmeye koyun. Bu sırada tart iç malzemelerini başlayıp hazırlamak için kabuklarını soyup dilimlediğiniz elmalarınızı 1 kase içerisinde hurma şurubu, çavdar unu ile tarçın, kuru üzüm ceviz ve vanilya özüyle karıştırıp ardından beklemeye bırakın. Sonra Dinlendirdiğiniz tart hamurunuzu merdane yardımıyla hamurunuzu yerştireceğiniz fırın kaplarınızın aynı büyüklüğünde açın ve gerekiyorsa hamurun merdaneninize yapışmasını önlemek için tüm tezgahınızı tam buğday unuyla unlayabilirsiniz. Sonra Tart hamurunu yerleştirdiğiniz kaplarınızın içini elma harcınızla güzelce doldurun ve üzerini kafes şeklinde ya da üzerinin hepsini kapatacak şekilde açtığınız hamurla kapatın. 180 derece ayarladığınız fırınınızda yaklaşık 40-45 dakika kadar pişirin.