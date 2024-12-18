Elon Musk, Xmail adında yeni bir e-posta servisi geliştirdiğini duyurarak teknoloji dünyasında yeni bir tartışma başlattı.

Gmail'in 1 Ağustos'ta kapatılacağına dair sahte bir e-postanın yayılmasının ardından gelen bu açıklama, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Musk'ın bu açıklaması, X güvenlik mühendisi Nate McGrady'nin "Şirketin Xmail'i ne zaman geliştireceğini" soran bir tweetine yanıt olarak geldi.

Musk, "Geliyor" şeklinde kısa ve öz bir cevap vererek Xmail'in geliştirme aşamasında olduğunu doğruladı.

XMAIL GERÇEK Mİ

Musk'ın açıklaması, hem heyecan hem de şüpheyle karşılandı. Bazı kullanıcılar, Musk'ın yeni projelerini duyurma ve tepkileri ölçme alışkanlığına dikkat çekerek Xmail'in gerçek olup olmadığını sorguluyor.

Diğerleri ise Musk'ın Gmail gibi devlere rakip olma potansiyeline sahip bir e-posta servisi geliştirebileceğine inanıyor.