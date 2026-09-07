Bu yıl yarışma formatının değiştirilmesi ve şartnamede geçmiş yıllara kıyasla önemli düzenlemeler yapılması, takımlar için zorlu bir hazırlık sürecini beraberinde getirdi. Şartnamenin açıklanması ile yarışmaların başlaması arasındaki kısa süreye rağmen DOSTEK Koleji öğretmen ve öğrencileri, gece gündüz demeden çalışarak, hiçbir dış destek almadan, tamamen kendi emek, bilgi ve becerileriyle geliştirdikleri aracı yarışmaya hazırladı.

Yarışma sürecinde toplam 62 takım Teknik Takım Raporu aşamasını geçerken, 45 takım Teknik Video Kontrolü aşamasına kaldı. Bu ekiplerin 34’ünü üniversite, 11’ini lise takımları oluşturdu. Teknik Video Kontrolü’nün ardından gerçekleştirilen Teknik Muayene aşamasını ise 20 üniversite ve 6 lise takımı olmak üzere toplam 26 takım başarıyla tamamlayarak piste çıkmaya hak kazandı.

26 takımın mücadele ettiği final yarışında Erciyes Üniversitesi birinci, DOSTEK Koleji ikinci, Pamukkale Üniversitesi ise üçüncü oldu. Böylece DOSTEK Koleji, üniversite takımlarıyla aynı platformda mücadele ederek Türkiye ikinciliğine ulaştı.

DOSTEK Koleji öğrencilerinin başarısı yalnızca yarışma derecesiyle sınırlı kalmadı. Teknik kontrol sırasında jüriye yaptıkları sunumlar, teknik sorulara verdikleri cevaplar ve anlık çözüm gerektiren konularda sergiledikleri bilgi ve beceriler jüri üyelerinin özel ilgisini çekti. Öğrencilerin geliştirdikleri araca ve sisteme hâkimiyetleri üzerine jüri ekibi ayrıca değerlendirme yaparak öğrencileri tebrik etti. Jüri üyelerinin, öğrencilerin aracı kendi emekleriyle geliştirdiklerine duydukları inancı dile getirmeleri ve ortaya koydukları uygulamaları diğer takımlara örnek göstermeleri, DOSTEK Koleji adına Türkiye ikinciliğinden ayrı bir gurur kaynağı oldu.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve DOSAV Vakfı Başkanı Selim Yaymanoğlu, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, DOSTEK Koleji’nin üniversite takımlarıyla aynı platformda mücadele ederek Türkiye ikinciliği elde etmesinin kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Selim Yaymanoğlu, yarışma formatı ve şartnamesindeki değişikliklere rağmen hazırlık süresinin kısa olmasının yanı sıra aracın hiçbir dış destek alınmadan öğrenciler ve öğretmenler tarafından geliştirilmesinin başarıyı daha da anlamlı hâle getirdiğini belirterek şöyle konuştu: "DOSTEK Kolejimizin TEKNOFEST gibi ülkemizin en prestijli teknoloji organizasyonlarından birinde, bu yıl değişen yarışma formatında üniversite takımlarıyla aynı platformda mücadele ederek Türkiye ikinciliği elde etmesi bizleri son derece gururlandırmıştır. Yarışma şartnamesinde geçmiş yıllara göre önemli değişiklikler yapılmasına ve hazırlık süresinin oldukça kısa olmasına rağmen öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin gece gündüz demeden çalışarak, hiçbir dış destek almadan aracı tamamen kendi emek, bilgi ve becerileriyle yarışmaya hazırlamış olmaları bu başarıyı daha da anlamlı kılmaktadır. Öğrencilerimizin teknik kontrol sırasında jüri karşısında sergiledikleri bilgi, özgüven, problem çözme becerileri ve geliştirdikleri araca olan hâkimiyetleri de bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Jürinin öğrencilerimizi tebrik etmesi ve yaptıkları çalışmaları diğer takımlara örnek göstermesi, DOSTEK’te verdiğimiz mesleki eğitimin önemli bir göstergesidir. Geleceğin teknolojilerini üreten, tasarlayan ve geliştiren gençler yetiştirmek en büyük hedefimizdir. Bu başarıda emeği bulunan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, çalışmaları planlayan ve organize eden idarecilerimizi ve tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

DOSTEK Koleji’nin elde ettiği Türkiye ikinciliği, mesleki eğitimin yalnızca teorik bilgiyle sınırlı olmadığını; öğrencilerin tasarlayan, üreten, problem çözen ve geliştirdiği teknolojiye hâkim bireyler olarak yetişmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Geleceğin teknolojilerini üreten, tasarlayan ve geliştiren gençlerimizle gurur duyuyoruz.