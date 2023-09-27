Bursa'nın dört bir yanında hayata geçirdiği spor tesisleri ile Bursa’nın spor şehri olmasına büyük katkı sağlayan Osmangazi Belediyesi, gelişim bölgelerinden Emek’e yeni bir spor tesisi kazandırıyor.BURSA (İGFA) -Osmangazi Belediyesi’nin Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde talebi karşılamayan eski futbol sahasının yerine yapımına başladığı yeni spor tesisi hızla yükseliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mahalle sakinleri ve amatör kulüplerinin ihtiyacını karşılayacak olan spor tesisindeki inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Temeli geçtiğimiz Temmuz ayında atılan 31x61 metre boyutlarında halı saha ve 550 metrekarelik iki katlı binadan oluşacak Emek Spor Tesisi’nde 6 soyunma-duş odası, kafeterya, 25 kişilik toplantı salonu, spor salonu ve idari ofis yer alacak.

Osmangazi Belediyesi olarak 136 mahallede hizmet ve yatırıma devam ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Emek Adnan Menderes Mahallemiz’de temelini birkaç ay önce attığımız yeni spor tesisi inşaatımız hızla devam ediyor. 5 bin metrelik bir alanda şantiye çalışmalarını inceledik. İdari binanın kaba inşaatı bitme aşamasına geldi. Bundan sonraki süreçte halı sahanın zemin çalışmaları başlayacak. Bu modern spor tesisimizi en kısa zamanda Osmangazi’deki gençlerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun.” dedi.