TBMM Adalet Komisyonu, emeklilere verilecek emekli ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasını öngören teklifi kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu mitinginde yaptığı konuşmada, emeklilerin bayram ikramiyesinde yüzde 50'lik bir artışla 3 bin lira ödeneceğini açıklamıştı.

Meclis'te son aşamayı geçen madde ile emeklilere bayram ikramiyesi miktarı 3 bin TL olarak belirlendi. Adalet Komisyonu'nda yapılan görüşmelerin ardından alınan karar, emeklilere yapılacak bu artışın yasal zemine oturmasını sağladı.