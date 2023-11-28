Anketlere göre 6 aylık bir süreçte enflasyonun durumu emekli maaşlarında yapılacak zammı belirleyecek. Yapılan hesaplamalara göre ise emekli maaşı %39.59 zam oranları ile alınacak. En düşük emekli maaşı ne olacak? Merak edilenler haberimizin devamında...

2024 Ocak ayı itibari ile emekli maaşlarında ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. Ekonomi ve enflasyon etkileri ile emekli maaşlarında ki zam oranları belirlenecek.

Finansal Kurumlar Birliği’nin yapmış olduğu anket sonucunda sene sonu beklenen enflasyon %67.19 olacak. 2. Enflasyon ise %39.59 olacağı düşünülüyor. Bu sebeple Ocak ayında emekliye gelecek zam oranı da %39.59 olacağı tahmin ediliyor.

Senenin yarısına ait 4 aylık enflasyon verisi %29.41’dir. Bunun üzerine kalan 2 aylık verilerde eklenirse, yeni gelecek olan zam daha da net olacak.

Zamdan sonra yeni maaşlar nasıl olacak?

Eğer maaş 7 bin 500 TL ise %39.59 zam sayesinde 10 bin 469,25, 7 bin 600 için %39.59 zam ile 10 bin 608,84 olacak.