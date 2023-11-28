Okul Başkanı seçilirsem Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı okula getireceğim vaadini veren Ada Kıray’ı kırmayan Başkan Kanar’’ Seçim vaadlerimi hassaslıkla tamamlayan bir belediye başkanı olarak Ada Başkanımın ilk vaadinde yanında olmak istedim.’’ İfadelerini kullandı.

Gençlerle her fırsatta bir araya gelen Başkan Kanar, öğrencilere ilham verici başarı hikâyelerini anlatarak, eğitim ve yerel yönetim konularında öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle geçen buluşmada gençler Başkan Kanar’a Mustafakemalpaşa ilçesinde devam eden projeler, tamamlanan projeler ve hayallerinde ki Mustafakemalpaşa hakkında sorular sordular. Tüm şeffaflığıyla soruları yanıtlayan Başkan Kanar ‘’ Her fırsatta gençlerle bir araya gelerek Mustafakemalpaşa’mızı genç nesillere hazırlıyoruz. Okul Başkanlığı seçiminde başkan seçilen Ada evladımı öncelikle tebrik ediyorum. Seçim sürecini bilen bir belediye başkanı olarak, Ada’nın ilk vaadinde yalnız bırakmak istemedim. İnşallah gençlerimiz ileride Mustafakemalpaşa’mızda Bursa’mızda ve Türkiye’mizde büyük başarılara imza atacaklar. Yolunuz bahtınız açık olsun evlatlarım.’’ İfadelerini kullandı.