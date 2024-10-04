Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, emekli maaşını çekerken ATM’de unutan ve başka bir duyarlı vatandaş tarafından Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne teslim edilen parayı sahibine ulaştırdı.

ATM’de unutulan paranın zabıta ekiplerine verilmesinin ardından harekete geçen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili araştırma yaparak, parasını unutan vatandaşın bilgilerine ulaşmayı başardı.

Parasını unutan vatandaş ile iletişime geçen ekipler gerekli evrakları inceledikten sonra kendisini Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde ağırlarken ATM’de unuttuğu emekli maaşını kendisine teslim etti.