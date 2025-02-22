Yapılacak düzenlemelerle, belirli koşulları sağlayan kişilere daha yüksek emekli maaşı alma imkânı sunulacak.

Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi giderek zorlanıyor. Emekli sayısının 16 milyona ulaşması, şu an için SGK bütçesinde büyük bir sorun yaratmasa da, ilerleyen yıllarda sistemin sürdürülebilirliği tehlikeye girebilir. Nüfus yaşlandıkça, çalışan kesimin ödediği primler emekli maaşlarını karşılamakta yetersiz kalabilir. Bu nedenle, sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması kaçınılmaz hale geldi. Emeklilere yapılan en küçük maaş artışında bile ciddi hesaplamalar yapılırken, ilerleyen süreçte sistemin tıkanma riski bulunuyor.

Bakanlık Yeni Bir Model Üzerinde Çalışıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal güvenlik sistemini daha sürdürülebilir hale getirmek için reform çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, düşük emekli maaşlarının iyileştirilmesi ve SGK’nın finansal yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Reformun en önemli ayaklarından biri ise, bireylerin daha uzun süre çalışma hayatında kalmasını teşvik edecek önlemler almak olacak. Emeklilik hakkı kazanan bireylerin çalışmaya devam etmeleri teşvik edilerek, hem SGK’ya prim ödemeye devam etmeleri sağlanacak hem de maaş ödemeleri geciktirileceği için bütçeye ek yük getirmeyecek. Ancak bunun başarılı olabilmesi için çalışanlara cazip teşviklerin sunulması gerekiyor.

Aylık bağlama oranları emeklilikte en çok tartışılan konu oluyor. Yeni reform ile beraber aylık bağlama oranlarında şartlı değişiklik uygulanacak. Yapılacak olan düzenleme çalışma süresi arttıkça aylık bağlama oranının da artmasını sağlayacak. 7200 prim günü ile emekli olacakların aylık bağlama oranları ile 10000 prim günü ile emekli olacakların aylık bağlama oranları eşit olmayacak. Böylece emekli maaşloarı9 da yükselmiş olacak. Bu teşvik ile kişilerin istihdamda kalmaları sağlanmış olacak.

Yapılacak olan düzenleme ile beraber mevcut emeklilerin herhangi bir kazançları olmayacak. Yeni emekli olacakları ilgilendiren bu sosyal güvenlik reformunun daha da detaylandırılması bekleniyor. Mevcut emeklilerin dosyaları bu anlamda kapandığı için onlar için yapılabilecek herhangi bir uygulama bulunmuyor. Ancak talep olması durumunda ve bütçenin de elvermesi halinde mevcut emekliler için son bir intibak zammı uygulaması ile denge sağlanabilecek.