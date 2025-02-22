Bu gelişmenin ardından yapılan anketler, İmamoğlu’nun siyasi konumunu daha da güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

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Son dönemde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmaları, Ekrem İmamoğlu’nun hem mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hem de bağımsız aday olması beklenen Mansur Yavaş’ı geride bıraktığını gösteriyor. Anket sonuçları, İmamoğlu’nun toplumun geniş kesimlerinden destek aldığını ve popülaritesinin arttığını ortaya koyuyor.

Nefes yazarı Aytunç Erkin, “İmamoğlu: Yüzde 57.2 Erdoğan: Yüzde 42.8” başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Önümde iki farklı anket çalışması bulunuyor. Bunlardan biri, Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi’nin (TEAM) Türkiye genelinde 6 bin kişiyle yaptığı araştırma. Bu anket, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in masasında duruyor ve ‘ön seçim’ tartışmalarının hemen öncesinde gerçekleştirildi.

TEAM’in ‘cumhurbaşkanlığı’ anketi ilk olarak üç adaylı bir senaryoya göre düzenlenmiş. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı’nın adayı Tayyip Erdoğan yüzde 37, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 35.9, bağımsız aday Mansur Yavaş yüzde 19.7 ve diğer adaylar ise yüzde 7.4 oy alıyor.

Peki, seçim ikinci tura kalırsa ne olur?

İlk turda en yüksek oyu alan Erdoğan ve İmamoğlu’nun yarıştığı ikinci turda, kararsızlar dağıtıldığında İmamoğlu yüzde 57.2, Erdoğan ise yüzde 42.8 oy alıyor.

Bu sonuçlar, CHP yönetiminin ‘Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmalı’ tezini güçlendiriyor. Ancak Mansur Yavaş’ın önde olduğu farklı anketler de mevcut.”