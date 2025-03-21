2025 yılı boyunca emekliler artık bu faturayı ödemeyecek.

Türkiye’de milyonlarca emekli, 14 bin 469 TL maaşla geçinmeye çalışırken, artan kira, gıda ve fatura maliyetleri karşısında her geçen gün daha da zorlanıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken emekliler, ay sonunu getirebilmek için ek gelir yolları ararken, kimi faturalarını ödeyemiyor, kimi ise pazar artıklarından sebze meyve toplamak zorunda kalıyor. Bu çerçevede, Karabük’te 2025 yılı itibarıyla emekliler için su faturalarının tamamen ücretsiz olacağı açıklandı.

BAŞVURU ŞARTALARI

Hizmetten yararlanmak isteyen emeklilerin;

SGK’dan alınmış emeklilik belgesi,

Kimlik fotokopisi

Başvuru dilekçesi

Yukarıda belirtilen belgeler ile veznelere müracaat etmeleri gerekiyor. Başvurular, belediyenin belirlediği noktalardan yapılabilecek.

Artan su faturaları karşısında zorlanan emekliler için hayata geçirilen bu uygulama, ekonomik sıkıntı çeken kesimler tarafından önemli bir destek olarak değerlendiriliyor. Gelirlerinin büyük bir kısmını temel ihtiyaçlara ayırmak zorunda kalan emekliler, bu hizmet sayesinde su giderlerini azaltarak bütçelerinde bir nebze olsun rahatlama sağlayabilecek.

Yetkililer, programın 2025 yılı boyunca kesintisiz süreceğini belirtirken, benzer sosyal yardım projelerinin yalnızca su faturalarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguluyor. Özellikle kira, elektrik ve doğalgaz gibi diğer temel giderlere yönelik desteklerin artırılması gerektiği ifade edilirken, farklı şehirlerde de bu tür uygulamaların yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.