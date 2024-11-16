Artan Enflasyon ve Düşen Alım Gücü

Türkiye’de açlık sınırının 20 bin lirayı, yoksulluk sınırının ise 70 bin lirayı aştığı bir dönemde, enflasyon ve pahalılıkla mücadele eden emeklilerin maaşları alım gücünü hızla kaybediyor. TÜİK’in açıkladığı dört aylık verilere göre, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı %12,06 seviyesinde olsa da, TÜED Başkanı Ergün, bu oranın gerçek enflasyonu yansıtmadığına dikkat çekiyor. Ergün, "TÜİK’in verileri her geçen gün emeklilerin güvenini sarsıyor. Emekliler, maaşlarındaki erimeyi önleyecek düzeyde bir zamma ihtiyaç duyuyor," ifadelerini kullandı.

Güven Sorunu ve Geçim Mücadelesi

Emekliler, zam oranlarının belirlenmesinde esas alınan TÜİK verilerine güven duymadıklarını ifade ediyor. Ergün, TÜİK’in verilerinin enflasyonu düşük gösterdiğini belirterek, emekli, işçi ve memurların alım gücünün ciddi bir erozyona uğradığını savundu. TÜİK’e yönelik güven kaybını vurgulayan Ergün, "Yaklaşık 42 milyon insanın maaşları TÜİK’in açıkladığı verilere göre belirleniyor. Ancak bu verilerle geçim sıkıntısı çeken milyonların gerçek yaşam koşullarını yansıtmıyor," dedi.