Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ayasofya sahilinde Hasbihal Cafe’yi hizmete sundu. Başkan Genç, emeklilere yönelik bu tür hizmetlerin bir lütuf değil, bir sorumluluk olduğunu vurgularken, çayın sadece 1 TL olduğu mekânın emeklilerin sosyal yaşamına büyük katkı sağlayacağını belirtti.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2024 Emekliler Yılı çerçevesinde, Ayasofya sahilinde yer alan Hasbihal Cafe’nin açılışını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenine Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar, bazı kamu kurumlarının müdürleri ile çok sayıda emekli ve davetli katıldı. Emeklilere yönelik hizmetlerin bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Başkan Genç, “Hepimiz Allah ömür verirse bir gün mesleki hayatımızı bitirip emekli olacağız ve o zaman da aynı düşüncelere şahit olacağız. Ancak, emekli olan kıymetli büyüklerimize bu tür hizmetleri sunmak, biz yerel yöneticiler için bir lütuf değil, bir sorumluluktur. Çünkü sizler, şehrimizin kalkınmasına ve bağımsız Türk devletinin ayakta durmasına emek verdiniz. Bu emek, zaten başlı başına saygıyı hak eden bir emektir. O nedenle, beş kez değil on beş kez de olsa Çanakkale’ye emektarlar göndereceğiz ve bu tür sosyal yaşam alanlarının da sayılarını artıracağız inşallah” dedi.

Başkan Genç, “Açılışını yaptığımız bu kafedeki bedeli bir kazanç ya da maliyet olarak görmeyin. Sadece işin bir iç disiplini olsun diye sembolik de olsa bir fiyat belirledik. Kıymetli Cumhurbaşkanımızın 2024 yılını emeklilerin yılı olarak ilan etmesi doğrultusunda daha fazla adım atacağız. Bu konuda bize her zaman desteklerini esirgemeyen Sayın valimize, milletvekillerimize, il başkanımıza, yöneticilerimize ve değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kafemiz hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

EMEKLİLERE YAPILAN HİZMETLER UNUTULAMAZ

Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar, “Çalışan herkesin bir gün emekli olacağını unutmaması gerekir. Yerel yöneticilerimizin biz emeklilere sunduğu bu hizmetler, asla küçümsenemez ve unutulamaz. Başkanımız Ahmet Metin Genç’in sağladığı imkânlarla beşinci kez Çanakkale’ye gitmenin onurunu yaşadık. Bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum, gerçekten sağ olsunlar, var olsunlar” şeklinde konuştu.

SOSYALLEŞEBİLECEKLERİ BİR ALAN OLUŞTURULDU

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, emeklilere yönelik hizmetlerin önemine değinerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi 2024 yılı emekliler yılı olarak ilan edildi. Bizler, hem yerelde hem de genelde emeklilerimize nasıl katkı sağlayabileceğimizin gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda, genel ve yerel politikalarda emeklilerimizin yanında olduğumuzu her fırsatta gösteriyoruz. Bu mekanda, emeklilerimizin uygun fiyatlarla bir araya gelip sosyalleşebileceği bir alan oluşturduk. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu hizmeti sağladığı için teşekkür ediyoruz” dedi.

ÖNEMLİ OLAN FİYAT DEĞİL MUHABBETTİR

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, emeklilere sunulan hizmetlerin önemini vurgulayarak, “Belediyelerimiz, büyüklerimizin ve emeklilerimizin bir araya gelip sohbet edebileceği mekanlar açıyor. Burada önemli olan çayın fiyatı değil, insanların muhabbet edebilmesidir. Bu mekanlar, emeklilerimizin buluşma noktasıdır ve ‘Benim emekli olduktan sonra bir kapım var’ diyebilmeleri çok kıymetlidir. Hepimiz bir gün emekli olacağız, bu yüzden bu hizmetlerin değeri büyük. Allah, hepimize yüz akıyla emekli olmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

UYGUN FİYATLARLA KEYİFLİ VAKİTLER

Hasbihal Cafe’de, emeklilerin keyifli vakit geçirebilmeleri için çeşitli içecekler uygun fiyatlarla sunuluyor. Menüsünde çay 1 TL, limonata 4 TL, soda 8 TL ve su ise 3 TL’den satışa sunuluyor.