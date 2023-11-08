Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "Emeklilik" çetesini çökertti. Bu suç örgütü, sahte raporlar alarak vatandaşları malulen emekli ettikleri, askerlik sırasında "çürük raporu" aldırdıkları ve otomobillerde ÖTV muafiyeti sağlamak amacıyla engelli raporu da aldırdılar. Çetenin faaliyetleri sonucunda kamu zararı 100 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirlendi. Çetenin mağdurlardan kişi başı 100 bin TL aldığı tespit edildi.

Operasyon sırasında, Manisa, İzmir ve Antalya illerinde faaliyet gösteren çete üyeleri arasında kamu görevlilerinin de olduğu tespit edildi. Bu çete, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet gibi suçlarla ilişkilendirildi. 26 şüpheli, bu operasyon sonucunda gözaltına alındı ve yapılan aramalarda çok sayıda belge, silahlar, tarihi sikke, kaçak alkol, nakit para ve doküman ele geçirildi.

Tahkikatın tamamlanmasının ardından 26 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sonucunda 4 şüpheli serbest bırakılırken, 12 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 10'u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte belgeyle emekli olan, çürük raporu alan veya ÖTV muafiyetinden yararlanan kişilerin tespiti için çalışmalar başlatıldı. Çetenin usulsüz raporlar karşılığında sağlıklı kişilerden aldığı para miktarının kişi başı 30 ila 100 bin TL arasında olduğu belirlendi. Sağlıklı kişiler, çetenin sağlık kuruluşlarına sevk ettiği engelli veya kronik hastaların yerine muayene ve tetkiklerden geçirilerek sahte sağlık kurulu raporları düzenlendi.

Çete, yaklaşık 400 kişiyi bu yöntemlerle malulen emekli ettikleri ve engellilerin vergi indirimi gibi sosyal haklardan yararlanmasını sağladıkları için 100 milyon TL'nin üzerinde kamu zararına yol açtı.