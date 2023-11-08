Şibali ve Akbaşlar yolu üzerinde elektrik direkleriyle ilgili yenileme çalışması yapılırken mahalle sakinlerinden tepki geldi. Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Fatih Demircan, bölge sakinleriyle istişareler gerçekleştirdiklerini belirterek bazı direklerin yerinin yolun içine kazıldığının altını çizdi.

Yolun içine dikilecek olan direklerin başta yolu kazarak israfa ve en önemlisi de kazalara sebep olabileceğini belirten Demircan yapmış olduğu basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı;



MAHALLE SAKİNLERİ ŞİKAYETTE BULUNMUŞ AMA İLGİLENEN OLMAMIŞ

Değerli İnegöl kamuoyu, Şibali-Akbaşlar yolu paralelinde dikilecek olan elektrik direk hattı çalışmasıyla ilgili bölgedeki vatandaşların haklı tepkisini çeken bir durum ile karşılaştık. Mahalle teşkilatlarımız ve muhtarlarla yapılan görüşmelerde bölgeye 44 tane elektrik direği dikildiğini ve çalışmaların devam ettiğini öğrendik. Vatandaşlarımızın tepkisini çeken ve bizlere aktardığı konu ise elektrik direklerinin yola dikilmesi. Bazı elektrik direklerinin yerleri yola paralel yolun dışındaki alanlara kazılırken bazı direklerin alanları neredeyse yolun içine açılmış durumda. Aynı yolun devamında, daha önce dikilmiş direkler yolun dışında iken, şimdi dikilen direklerin asfaltın üzerine dikilmiş olması ise, durumun aksaklığını daha net bir şekilde gözler önüne seriyor. Vatandaşlarımız hem UEDAŞ'a hem de İnegöl Belediyesine konu ile alakalı şikayetlerde bulunmuş fakat durula ilgilenen olmamış.

UEDAŞ YOLUN İÇİNE DİREK DİKEREK NEYİ HEDEFLİYOR?

Elektrik hatlarının yer altına alındığı günümüzde yolun ortasına direk dikmeye çalışan zihniyet neyi hedefliyor. Yolun içine dikilmeye çalışılan bu direklerin yerlerini kazmak var olan yolu bozarak zarar veriyor. İkinci önemli bir durum ise yol içinde kalan bu direkler kazaya sebebiyet veriyor. Duran mukavemetli direklere çarpan araçlardaki kazalar hepimizin de bildiği gibi ölümcül oluyor. Yine bir diğer durum elbetteki gelişen dünyamızda estetik görüntü. Birçok kırsal mahallemizin kullandığı bu yolda yolun ortasında direklerin dikili olması kabul edilebilir bir durum değil.