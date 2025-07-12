Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, Türk ve Kürt halklarının tarihsel kardeşliğine vurgu yaptı. Salondaki kalabalık konuşma boyunca büyük bir coşku yaşadı, Cumhurbaşkanı'nın mesajları sık sık alkışlarla kesildi. Konuşmanın ardından duygusal anlar yaşandı. Emine Erdoğan’ın gözlerinin dolduğu ve konuşmanın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sarılarak ağladığı görüldü. Bu anlar kameralara da yansıdı. AK Parti, duygusal görüntüyü sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaştı. Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ