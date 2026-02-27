Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen 'COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Konuya ilişkin Erdoğan, Sürdürülebilir dönüşüme ivme kazandıracak dijital merkeze, doğa dostu herkesin fikirlerini iletmesini ve küresel iklim diplomasisine paydaş olmasını temenni ediyorum' dedi.

Emine Erdoğan tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Sıfır Atık Vakfımızın hayata geçirdiği 'COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi', sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün ve vatandaşlarımızın sesini aynı zeminde buluşturuyor. Bu anlamlı adımın, COP31 sürecinin daha aktif, daha adil ve geniş tabanlı katılımla gerçekleşmesine vesile olacağına yürekten inanıyorum. Sürdürülebilir dönüşüme ivme kazandıracak dijital merkeze, doğa dostu herkesin fikirlerini iletmesini ve küresel iklim diplomasisine paydaş olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

COP31 öncesi hayata geçirildi

'COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi', 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesi hazırlıklar kapsamında Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirildi. İklim diplomasisinde çok paydaşlı yaklaşımla devlet dışı aktörlerin sürece katılımını güçlendirecek şekilde tasarlanan merkezde, COP süreçlerine ilişkin genel bilgiler, COP31'e dair kapsamlı içerikler ve Türkiye'nin COP yolculuğuna ilişkin detaylar yer alıyor.

Merkezde bulunan COP31 Sıfır Atık Zirve Rehberi ile organizasyona ve katılımcılara sürdürülebilir davranışları kolayca uygulayabilecekleri pratik bir yol haritası sunuluyor. 'Rehberler ve dokümanlar' bölümünde ise zirve sürecine etkin katılım için teknik detaylar ve katılım prosedürlerine ilişkin belgeler bulunuyor.

'Fikrini Paylaş' ve 'Paydaş Ol' platformları

Bireyler ve kurumlar, 'Fikrini Paylaş' ve 'Paydaş Ol' başlıklı çevrimiçi formlar aracılığıyla görüş, öneri ve katkılarını doğrudan iletebiliyor. Sıfır atık vakfı resmi internet adresinden yapılacak başvurular; 'Beklenen etki' ve 'Hedef kitle/faydalanıcılar' kategorilerinde sınıflandırılarak hedef kitle, coğrafi kapsam, ölçeklenebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik kriterleri çerçevesinde değerlendirilecek.

Bu kapsamda, uygulanabilir ve somut katkıların sınıflandırılarak devlet dışı aktörlerin aktif katılımıyla COP31 sürecine entegre edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca 'Paydaş Ol' platformu aracılığıyla, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi öncelikleriyle uyumlu ortaklık, program ve iş birliği girişimleri geliştirmek isteyen kuruluşların belirlenerek sürece dahil edilmesi hedefleniyor.

Dijital Koordinasyon Merkezi'nin, yalnızca içerik ve katılım altyapısıyla değil teknik mimarisiyle de sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tasarlandığı belirtilirken, projenin dijital dünyanın artan karbon ayak izi göz önünde bulundurularak 'minimum veri, maksimum verimlilik' prensibiyle geliştirildiği kaydedildi.