Süleymanpaşa Belediyesi, Emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, İşyeri Çevre Temizlik Vergisi ve 7256, 7326, 7440 Sayılı Yapılandırma Ödemelerinin 1. taksidinin ödemeleri 31 Mayıs 2024 Cuma Günü sona erecek.

Süleymanpaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada; mükelleflerin 1. taksit ödemelerini Hürriyet Mahallesi’ndeki Tapu Müdürlüğü Emlak Veznesi’nden, Ortacami Mahallesi Yeni Çarşı Sokak’taki Süleymanpaşa Belediyesi AKOS Ek Hizmet Binası’ndan, Süleymanpaşa Belediyesi Sahil Ek Hizmet Binası’ndan ya da Peştemalcı Caddesi Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası’ndan yapabileceği belirtildi.

Ödemelerini internet üzerinden yapmak isteyen mükelleflerin ise "https://ebelediye.suleymanpasa.bel.tr" adresi aracılığıyla ödemelerini yapabileceklerinin altı çizildi.