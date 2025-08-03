Takdir komisyonlarının belirlediği yeni arsa ve arazi metrekare birim değerleri, bazı bölgelerde yüzde 1000’in üzerinde artış gösterdi. Açıklanan bu oranlar, vatandaşlar arasında ciddi şaşkınlık ve tepkiye yol açtı.

Pek çok bölgede metrekare birim değerlerinde 10 kata varan artışların yaşandığı görüldü. Bu durumun, doğrudan emlak vergisi tutarlarına yansıyacağı ve özellikle sabit gelirli vatandaşlar açısından ekonomik yük oluşturacağı belirtiliyor.

Emlak vergisinin esasını oluşturan metrekare birim değerleri, her dört yılda bir takdir komisyonları tarafından belirleniyor. Komisyonlar; belediye, vergi dairesi, tapu müdürlüğü, defterdarlık, ticaret odası ve muhtarlık temsilcilerinden oluşuyor. Bu yapı, kararların yalnızca belediyelere ait olmadığını ortaya koyuyor.

2021–2025 döneminde enflasyon artışı %350 ila %525 arasında gerçekleşmişken, 2026 için belirlenen metrekare değerlerindeki artış oranı %1000’i aştı. Bu fark, yapılan güncellemelerin genel ekonomik göstergelerin çok üzerinde olduğunu gösteriyor.

Yeni vergilendirme döneminde sabit gelirli vatandaşlar, emekliler ve kira geliriyle geçinen ev sahipleri büyük zorluk yaşayacak gruplar arasında yer alıyor. Artan vergi yükü, bazı kişilerin konutlarını ellerinden çıkarmak zorunda kalmasına neden olabilecek düzeye ulaşmış durumda.

Mevcut yasal düzenlemeye göre; yalnızca emekli maaşıyla geçinenler, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, engelliler, gaziler, şehit dul ve yetimleri ile 200 m²’yi aşmayan tek meskene sahip olanlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Bu kriterlerin dışında kalan tüm bireyler, yeni açıklanan yüksek vergi tutarlarından etkilenmiş olacak.

Belirlenen metrekare değerlerine itiraz etmek isteyen vatandaşların, takdir komisyonu kararlarına karşı 30 gün içinde vergi mahkemelerinde dava açma hakkı bulunuyor. 30 Haziran 2025’te tebliğ edilen kararlar için bu süre, adli tatil nedeniyle 7 Eylül 2025 tarihine kadar uzatılmış durumda. Önümüzdeki süreçte vergi mahkemelerinde çok sayıda dava açılması bekleniyor.