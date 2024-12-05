Kaza, Aksaray-Gülağaç ilçesi yolu kireçlik mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kireçlik mevkiinden Aksaray istikametine seyreden A.A. (66) idaresindeki 68 ABT 716 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Emniyet kemeri takılı olan sürücü burnu bile kanamadan kazayı atlatırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince muayeneden geçirildi.

Emniyet kemerinin takılı olduğunu söyleyen kamyonet sürücüsü A.A., “Kemer takılıydı zaten, hiçbir yere vurmadım” dedi. Tek şeridi bir süre trafiğe kapalı yolda polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yola devrilen demir iskeleler bir başka kamyonete yüklendi.