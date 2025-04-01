Yerlikaya, sürücülere önemli bir uyarıda bulunarak, emniyet kemerinin takılmasının trafik kazalarında can kayıplarını %45 oranında azalttığını vurguladı.

"Emniyet Kemeri, Trafik Kazalarını Önler"

Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, otobüsler de dahil olmak üzere tüm araçlarda hem sürücülerin hem de yolcuların emniyet kemeri takmasının yasal bir zorunluluk olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, emniyet kemeri kullanımı konusunda yapılan denetimlerin, trafik kazalarını önlemeyi ve can kaybını sıfıra indirmeyi amaçladığını ifade etti.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Lütfen emniyet kemerimizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim." ifadelerini kullandı.