Gaziosmanpaşa Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturan katılımcılar, toplumsal mücadele çağrısı yaptı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İsmail Ergüneş ve çok sayıda kadın katıldı. Programda, kadınlar gerçekleştirdikleri canlandırmalar ve taşıdıkları dövizlerle kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekti. Ayrıca şiddete karşı farkındalık içeren bir video gösterimi de yapıldı. Program, kadınların dayanışma mesajları ile son buldu.

Etkinlikte konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Kadına şiddete sıfır tolerans gösterdiğimizi tekrar ifade ettiğimiz bir gündeyiz. Öncelikle bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese, tüm hanımefendilere teşekkür ediyorum. Biz, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bizler; cennetin, kadınların ayaklarının altında olduğu bir kültürle büyütüldük. Annenin, kadının kıymetli ve kutsal olduğunu öğrenerek büyüdük. Dolayısıyla da bu konuda sesimizin her zaman gür çıkacağını bir kere daha ifade etmek istiyorum" dedi.