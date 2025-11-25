Sultangazi Belediyesi Sanat Akademisi’nin açtığı Fotoğrafçılık Akademisi’ne hobisini mesleğe çevirmek isteyen ilçe sakinleri yoğun ilgi gösteriyor.

Sultangazi Belediyesi, Sanat Akademileri ile geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor. 15 yaş üstü herkesin başvurabildiği, mülakat sonucu seçilen kişilere eğitim veren Sanat Akademileri, kursiyerlerden tam not alıyor. Sinema, fotoğrafçılık, tiyatro ve karikatür olmak üzere 4 ayrı branşta eğitim veren Sanat Akademileri, ilçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Fotoğraf tutkunları burada

Fotoğraf sevdasını bir adım öteye taşımak isteyen gençleri ağırlayan fotoğraf akademisi, katılımcıların profesyonel bir fotoğrafçıya dönüşmesi için teorik ve pratik eğitimler veriyor. Katılımcılar fotoğraf makineleri ve ekipmanlarının doğru kullanımı, ISO, diyafram ve enstantane ayarlarının etkili bir şekilde yapılması gibi teknik bilgilerin yanı sıra aynı zamanda katılımcıların sanatsal vizyonlarını gelişmesine de katkıda bulunuluyor.

Teorik ve uygulamalı eğitim

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi Belediyesi olarak komşularımızın her alanda önünü açmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Hobisini mesleğe çevirmek isteyen komşularımızı yalnız bırakmıyor, Sanat Akademilerinde 4 ayrı branşta verdiğimiz eğitimle 15 yaş üstü komşularımızın hayallerine yaklaşmasına yardımcı oluyoruz. Fotoğraf Akademimizle pratik ve teorik eğitimlerle profesyonel fotoğrafçılığın kapılarını aralıyoruz" diye konuştu.